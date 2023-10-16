"العنقري" يسلم نسخة أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى الإمارات

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محمد بن مسعود - الدمام - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبدالله العنقري، نسخة من أوراق اعتماده إلى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة بالخارجية الإماراتية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تسليم نسخة أوراق اعتماد السفير "العنقري" تم في مقر وزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي.

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