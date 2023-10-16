انطلاق منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي.. بتنظيم من مؤتمر "أونكتاد"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 1:48 مساءً

افتتحت فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة"، الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين وصنّاع قرار وقادة أعمال ومستثمرين من 160 دولة. وتأتي أهمية ودور المنتدى الذي حضر افتتاحه عدد من رؤساء الدول والحكومات؛ لكونه منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة للتحديات التي تواجه البلدان النامية من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة. ويوفِّر المنتدى الفرصةَ لأكثر من 7.000 مشارك، لبحث عدد من القضايا المهمة، ومنها العمل المناخي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

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