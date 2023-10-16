انت الان تتابع عندما تمتزج الطبيعة بروعة التصميم.. هذا ما ينتظر سكان "الوادي" من خيارات مدهشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 1:53 مساءً

على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ينطلق مشروع "الوادي"، باكورة مشاريع شركة "أردارا" التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهدف تطوير مشروع "وادي أبها"، لتكون مركزًا حضريًا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليًا وعالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعتبر مشروع "وادي أبها" جزءًا من الاهتمام الذي يوليه ولي العهد لمناطق ومدن المملكة بشكل عام، ومنطقة عسير بشكل خاص؛ إذ يأتي في أعقاب الإعلان عن إطلاق مخطط مطار أبها الجديد، وكذلك إطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى "قمم السودة"، ما يجعل المنطقة جاذبة سياحيًا، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم". أيقونة مدهشة يشمل مشروع "الوادي" تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال الثلاث سنوات القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي. وسيمثل "الوادي" أيقونة مدهشة وجاذبة للزوار والمستثمرين، وذلك من خلال حرصه على المساحات الخضراء المفتوحة، التي تشكّل نحو 30% من مساحة المشروع الإجمالية التي تبلغ 2.5 مليون متر مربع، كما سيزدان بالواجهات المائية الخلابة، فضلًا عن أكثر من 17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية. وإضافة إلى جمال الطبيعة الذي سيحرص على إبرازها، فإن المشروع يستلهم الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق في تصميمه؛ لتمتزج الطبيعة بالتصميم المعماري الفريد في "الوادي". وسيقدم المشروع وجهات متكاملة بأسلوب عصري، يتناسب مع فلسفة "أنسنة المدن"، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة. أيقونة مدهشة

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