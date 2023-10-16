"الحياة الفطرية" ينفي صحة مقطع لظهور خنزير بري بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، صحة مقطع فيديو متداول يُظهر مطاردة خنزير بري.

وأكد المركز أن تسجيل المقطع تم خارج المملكة، داعيًا الجميع إلى توخي الدقة، عند نشر أي محتوى عن الحياة الفطرية، والعودة إلى المركز للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.

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