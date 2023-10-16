انت الان تتابع "الخطيب" يُعلن إطلاق برنامج "رواد السياحة 2".. يستهدف تدريب 100 ألف شاب وفتاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج رواد السياحة، أحد برامج "أهلها"، البرنامج الأضخم في التدريب السياحي عالمياً، حيث يستهدف البرنامج تدريب 100 ألف شاب وفتاة من المواطنين.

ويهدف البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدد من معاهد التدريب العالمية، إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بالقطاع السياحي، وتحسين تجربة السائح.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من برنامج "رواد السياحة" في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مبادراتها المتنوعة؛ من أجل رفع كفاءة المهن السياحية، وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع، وتمكينها من تحقيق التميّز في القطاعات الحيوية، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير رأس المال البشري في قطاع السياحة.

وتركز خطة الوزارة لهذه النسخة على التدريب المتخصص عالي الجودة الذي سيكون له تأثير إيجابي على المهن المستهدفة، وذلك عبر تقديم برنامج تدريبي عالمي معتمد داخل وخارج المملكة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.

ولزيادة مستوى المهارات المهنية والقيادية في مجال الضيافة، سيتم تنفيذ برامج التدريب لهذه النسخة على مسارين هما التدريب الافتراضي والتدريب الحضوري، وذلك وفق جدول شهري يراعي حاجة سوق العمل، وقد ركزت وكالة الوزارة لتنمية القدرات البشرية خلال العام الجاري 2023 على عدد من البرامج التدريبية؛ وذلك بهدف رفع مستوى المهارات المهنية والقيادية في مجال الضيافة.