شكرا لقرائتكم خبر عن النواب والمدعين العامين بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الخامس عشر في مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الاثنين، اجتماعهم الخامس عشر. برئاسة المدعي العام في سلطنة عمان -دولة الرئاسة- نصر بن خميس الصواعي.

وناقشوا خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية التي سيكون لها دور بارز لدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال النيابات العامة والادعاء العام.

أهم موضوعات اجتماع سبتمبر

واطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الرابع عشر، الذي عقد يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر2023، وفي مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال، قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ومشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والادعاء العام، وجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وعقد ندوات تفاعلية، وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام، وتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام.