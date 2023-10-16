شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. 20 ألف مستفيد من دورات الهلال الأحمر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023م، (140) دورة تدريبية ومحاضرات توعوية لبرنامج سفير الحياة، وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي.

وبلغ مجموع المستفيدين 20.432 مستفيد من الجنسين رجال ونساء، وبلغ عدد الدورات ( 61 ) دورة لبرنامج سفير الحياة تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كل المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية التحق بها 1101 متدربًا ومتدربة . كما أقامت إدارة التدريب 10 دورات تخصصية للكادر الصحي استفاد منها 250 مسعفًا. ويقدم هذه المحاضرات والدورات نخبة من الخبراء والمدربين في هيئة الهلال الأحمر السعودي .

عدد المستفيدين

بينما بلغ عدد المحاضرات التوعوية المنفذة 79 محاضرة استفاد منها 19.331 مستفيدًا وشملت المحاضرات التعريف بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية وكيفية استخدام تطبيق أسعفني.

وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة أو عن طريق المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية ورفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، وذلك لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.

وتدعو الهيئة الجميع للمبادرة والتسجيل في الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عن طريق منصة " مُتأهب " للمساهمة في زيادة التوعية والتثقيف المجتمعي للمساهمة في حفظ أرواح المصابين والمرضى عند حدوث الحالات الطارئة في مقرات التدريب بالمنطقة المتواجدة في المدن ( جدة – الطائف – مكة ) ويحصل فيها المتدرب او المتدربة على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أولي معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.