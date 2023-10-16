السعودية | الدفاع المدني يؤكد أهمية وجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث – لا قدر الله -، وتعجيل عمليات الإخلاء.

وتكمن أهمية كاشف الدخان في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق، وإصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم، ويعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.