شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك جديد من النصر السعودي لإيقاف عقوبة نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية آخر تطورات ملف عقوبة سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن إدارة النصر لا تزال تنتظر حيثيات القرار الصادر من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد سلطان الغنام، لاعب الفريق.

ووقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة انضباطية علي سلطان الغنام تتمثَّل في إيقافه أربع مباريات، وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

نادي النصر يطلب حيثيات عقوبة الغنام

وتابعت الصحيفة السعودية، أن إدارة النادي العاصمي طلبت إرسال حيثيات عقوبة سلطان الغنام، دون أن تتلقَّى أي ردٍّ من مسئوولي اتحاد الكرة السعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة نادي النصر لا تزال عازمةً على تقديم استئناف ضد العقوبة الصادرة في حق الغنام، مبينةً أن الإدارة القانونية في النادي العاصمي، درست القرار، الذي نُشر في موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء ما لم تتسلَّم حيثياته بالكامل.

وتواصلت صحيفة الرياضية السعودية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل التعليق على الخبر، فتمَّ الرد بأن “القضية لا تزال منظورةً، ولا يمكن التعليق عليها”.

وكانت لجنة الانضباط قد استندت في عقوبتها ضد الغنام إلى تقرير الجواتيمالي ماريو إسكوبار، الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه سلطان الغنام خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أبها ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذكر فيها أنه أطلق كلمةً، وُصفت بـ “البذيئة”.