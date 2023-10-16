تصاعُد حدة التحذيرات المتبادلة بين إيران و"إسرائيل" بسبب الحرب في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 2:43 مساءً

ارتفعت حدة التحذيرات المتبادلة بين إيران و"إسرائيل"، اليوم (الاثنين)؛ على خلفية الحرب المستعرة بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين. وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من أن "احتمالية اتساع نطاق الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة التي لا يمكن تجنبها". واعتبر "عبداللهيان" على منصة "إكس" أن "وقت الحلول السياسية بشأن القتال في غزة "بدأ ينفد". من جهته، حذّر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلاً من إيران و"حزب الله" من "أنهما سيدفعان ثمناً فادحاً إذا تدخلا في الصراع الجاري مع حركة حماس"، على حد وصفه. وقال "نتنياهو": "لا تختبرونا في الشمال، لا تكرروا أخطاءكم؛ لأن الثمن الذي ستدفعونه اليوم سيكون فادحاً للغاية". وليست المرة الأولى التي توجه كل من إيران و"إسرائيل" تحذيرات إلى بعضهما منذ اندلاع المواجهات في 7 أكتوبر الجاري.

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