انت الان تتابع الجيش اللبناني يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ جنوب البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 2:45 مساءً

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الاثنين) العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ، من بينها 4 منصات تحمل صواريخ معدة للإطلاق في جنوب البلاد. وأفاد الجيش، عبر منصة "إكس" بأن العثور على منصات الإطلاق جاء بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية. وأضاف أن الوحدات المختصة عملت على تفكيكها. وتصاعدت حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد قصف متبادل واشتباكات وقعت بالمنطقة منذ أن شنت فصائل فلسطينية هجوماً مباغتاً على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني يعثر على 20 منصة إطلاق صواريخ جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.