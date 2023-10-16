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أمير منطقة عسير: إطلاق شركة "أردارا" يوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة

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واس - عسير 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة شركة أردارا، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة - حفظهما الله - على إطلاق شركة "أردارا" بهدف تطوير مشروع "وادي أبها" في منطقة عسير.

This is a Twitter Status | This is a Twitter Status باكورة مشاريع This is a Twitter Status ستضيف للناتج المحلي أكثر من 19 مليار ريال والآلاف من فرص العمل بحلول 2030.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— واس الأخبار الملكية (@spagov)

وثمن الأمير تركي بن طلال إطلاق مشروع "الوادي" باكورة وجهات شركة "أردارا" كونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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