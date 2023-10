شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة عسير: إطلاق شركة "أردارا" يوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة شركة أردارا، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة - حفظهما الله - على إطلاق شركة "أردارا" بهدف تطوير مشروع "وادي أبها" في منطقة عسير.

#فيديو | #الوادي باكورة مشاريع #اردارا ستضيف للناتج المحلي أكثر من 19 مليار ريال والآلاف من فرص العمل بحلول 2030.#واس pic.twitter.com/O9rfaSitxy — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2023

وثمن الأمير تركي بن طلال إطلاق مشروع "الوادي" باكورة وجهات شركة "أردارا" كونه أحد أهم المشروعات الاستثمارية في المنطقة، الذي سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، ويوفر آلاف الوظائف لأبناء المنطقة، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير "قمم وشيم".