شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أكبر مشروع نقل بالحافلات بين مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير النقل صالح الجاسر، أكبر مشروع نقل بالحافلات بين مدن المملكة.

ووأوضح أن المشروع سيخدم 6 ملايين راكب سنويًا.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تدشين خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن.

الحافلات المجهزة

وأكد وزير النقل أن المشروع يضم أسطولا جديدا من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات.

بدوره، وجه رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، الشكر إلى التحالفات العالمية والمحلية وجميع العاملين الذين شاركوا في رحلة المشروع.