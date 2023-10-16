وأكد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تقوم بمتابعة المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة حيث تُعنى بمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، كما أنها تقوم بمتابعة سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب، وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت خدمة التأكد من نظامية المنشآت التدريبية والدورات المعتمدة، وذلك من خلال عدة قنوات إلكترونية من أبرزها الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ومنصة منار الإلكترونية، وتطبيق "تدريبك".
كانت هذه تفاصيل خبر رصد 46 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية في سبتمبر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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