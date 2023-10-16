انت الان تتابع أمين عام الاتحاد السعودي "القاسم" يؤكد: الملف السعودي لاستضافة كأس العالم يحظى بدعم كبير من الاتحاد الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 4:37 مساءً

أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 يحظى بدعم كبير من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن أسرة الكرة الآسيوية. جاء حديث القاسم في مقطع فيديو بثه الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، اليوم الاثنين. وقال القاسم :"نثمن عالياً الدعم الواسع الذي تلقيناه حتى اللحظة، فمنذ الإعلان عن نية الترشح، تلقينا دعماً كبيراً من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن أسرة كرة القدم الآسيوية". وأضاف: "جميعهم يؤمنون بنجاح ملف ترشح المملكة، وجميعهم كان شاهداً على النمو الكبير لرياضة كرة القدم في المملكة، وجميعهم يؤمنون بقدراتنا، وكيف يمكن للمملكة أن تكون قوة إيجابية مؤثرة في مشهد كرة القدم العالمي". يشار إلى أن عدد الاتحادات الكروية التي أكدت دعمها لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم وصل إلى أكثر من 100 اتحاد أهلي.

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