روسيا تتهم أمريكا بعرقلة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 4:50 مساءً

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم (الاثنين)، الولايات المتحدة بعرقلة الحل المناسب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ووصف "ريابكوف" العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بأنها عشوائية، وفقاً لـ"سبوتنيك". وذكر أن خطر العملية البرية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يزال قائماً.

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