شكرا لقرائتكم خبر عن يربط 200 مدينة ومحافظة.. تدشين أكبر مشروع نقل بالحافلات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بالرياض اليوم، حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال 3 تحالفات عالمية.

وستعمل التحالفات في 3 مناطق امتياز لربط 200 مدينة ومحافظة عبر 76 مسارًا لخدمة 6 ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للنقل وحضره عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص.

قطاعات منظومة النقل

وقال وزير النقل خلال كلمته بالحفل: منذ إطلاق سمو سيدي ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ونحن نقطف ثمار برامج التطوير والإصلاح في كافة قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول اسـتثمار أجنبـي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وسائل النقل الحديثة

وأوضح أن المشروع سيسهم فــي خلق أكثر من 35 ألف وظيفــة مباشرة وغير مباشرة، ويضيف للنــاتج المحلي الإجمالي 3.2 مليارات ريال.

وأكد الوزير أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستستمر وبدعم القيادة الرشيدة في تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية ودعم التكامل مع أنماط النقل المختلفة، وتوفير خيارات إضافية من وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة بما يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف القطاعات والميادين.

وسيسهم المشروع في ترجمة أحد أهم مستهدفات الاستراتيجية والتي تضع جودة الحياة في المدن ضمن أولوياتها وذلك من خلال تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل لتصل في 2030 إلى 25%.