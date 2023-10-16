شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني يلتقي نائب السفير الفرنسي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل محمد علي الحسيني في مكتبه بالرياض، نائب السفير الفرنسي في المملكة فيليب ريجيس والمستشار السياسي.

وشهد اللقاء الحديث عن نهج الاعتدال والوسطية التي تعتمده السعودية، وانفتاحها على العالم بأسره تطبيقا لرؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وثيقة مكة المكرمة

كما جرى التأكيد على جهود أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في تطبيق هذه الرؤية بأمانة وإخلاص من خلال سعيه إلى بناء جسور التواصل والحوار مع كل أتباع الأديان والثقافات، والسعي لتعزيز القيم المشتركة بين أتباع الأديان عملا بوثيقة مكة المكرمة.

وأشاد الحسيني بالعلاقات المتينة مع فرنسا القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في تعزيز قيم التسامح وثقافة الحوار، وحوار الحضارات وترسيخ السلام بين الشعوب ومكافحة الإسلاموفوبيا.