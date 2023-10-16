شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في اليمن وباكستان وأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة العربية السعودية، دورها الإنساني في دعم ومساعدة الشعوب، عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 650 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.550 فردًا، ضمن مشروع تأمين وتوزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان 2023 - 2024م.

مساعدات مركز الملك سلمان في أفغانستان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مخيم تشاه زدي في مديرية زنده جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2.250 فردًا.

جهود دعم الشعب اليمني

وفي اليمن نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التدريبي لجراحة العظام في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، خلال المدة من 7 و14 أكتوبر 2023م.

وجرى خلال الحملة تدريب 9 أفراد من الكوادر الصحية اليمنية على تبديل مفاصل الركبة ومفاصل الحوض.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.