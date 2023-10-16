شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني يطلع على آليات عمل "هيئة تنظيم الإعلام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي اليوم، الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يرافقه الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف.

وتجول الوزير النعيمي على عدد من قطاعات وأقسام الهيئة، شملت قطاع الترددات والشؤون الهندسية، وقسمي الألعاب والسينما، اطلع خلالها على آليات ومراحل العمل في هذه القطاعات.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون الإعلامي، وبحث فرص تطوير العمل الإعلامي المشترك، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

معرض الرياض للكتاب

كما اطلع وزير الإعلام البحريني، على تجربة المملكة في تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب، ودوره في إثراء الحراك الثقافي والتبادل المعرفي في مجال الأدب والنشر والترجمة، وتعزيز وتنمية شغف القراءة لدى المجتمع.

واستمع الوزير النعيمي خلال لقائه أمس الأحد، عددًا من مسؤولي وزارة الإعلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة، إلى شرح لدور المعرض المحوري في نشر الثقافة والمعرفة، وتعميق التواصل الفكري والحضاري بين الشعوب، في الوقت الذي بات وجهة ثقافية مهمة معبرة عن ثقافة المملكة ومكانتها في نشر المعرفة.