شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يصدر بيان ناري عقب إعلان مزراوي دعمه للقضية الفلسطينة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي بايرن ميونيخ بإصدار بيانًا رسميًا، وذلك عقب دعم لاعب الفريق المغربي نصير مزراوي للقضية الفلسطينية.

وتشهد الأيام الحالية قصف قوي من جانب القوات الإسرائيلية على غزة، مما أدى لقتل العديد من الضحايا والتي من ضمنها أطفال ونساءوكبار السن.

ونشر نصير مزراوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، آية قرآنية لدعم القضية الفلسطينية: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّايَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.

ونشر بايرن ميونيخ بيانًا رسميًا عقب دعم لاعبهم للقضية الفلسطينية: اتصل النادي على الفور بنصير مزراوي، بعد منشوراته علىإنستجرام أمس الأحد.

وتابع: اللاعب موجود حاليًا في إفريقيا مع منتخب المغرب، وبعد عودته، من المقرر إجراء محادثات شخصية مفصلة بينه وبين الإدارة.

وأشار: بغض النظر عن ذلك. فإن كل موظف وكل لاعب يعرفون القيم التي يمثلها نادينا، وعبرنا عن ذلك علنًا بشكل مباشر بعد الهجوم علىإسرائيل، وعن قلقنا بشأن أصدقائنا هناك. ونقف معهم.

وأتم: في الوقت نفسه، نأمل في التعايش السلمي لجميع الشعوب في الشرق الأوسط.