انت الان تتابع "وول ستريت جورنال": أمريكا تختار 2000 جندي استعدادًا لنشرهم لمساعدة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:30 مساءً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول دفاعي أمريكي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة اختارت ألفَي جندي استعدادًا لاحتمالية نشرهم لمساعدة إسرائيل، دون المشاركة في أي مهام قتالية. وأوضح المسؤول الدفاعي أن الجنود الذين من أفرع عدة في القوات المسلحة الأمريكية سيتولون مهمات استشارية، وتقديم الدعم الطبي. وأضاف بأن الجنود لن يشاركوا في أي مهمات قتالية، ولم يتم وضع أي من جنود المشاة في وضع الاستعداد لصدور أمر بنشر قوات. وبيَّن المسؤول أن تلك القوات متمركزة داخل وخارج الشرق الأوسط، وأن بعضهم متمركز في أوروبا.

كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال": أمريكا تختار 2000 جندي استعدادًا لنشرهم لمساعدة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.