القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في التمرين التعبوي المشترك الخامس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 5:46 مساءً

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية، في التمرين التعبوي المشترك الـ(5) لقطاعات قوى الأمن الداخلي "تمرين وطن 93"، بقوة مزودة بآليات عسكرية وتقنية حديثة، وذلك بمعهد تدريب أمن وحماية أمن المنشآت بقوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية. ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود. يُذكر أن التمرين التعبوي المشترك لقطاعات قوى الأمن الداخلي يُقام بمشاركة القطاعات الأمنية ورئاسة أمن الدولة والهيئة العليا للأمن الصناعي، والجهات المساندة من وزارتي الحرس الوطني والدفاع ورئاسة الاستخبارات العامة.

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