انت الان تتابع "وقاحتك مجنونة".. وزير خارجية كولومبيا يطالب سفير إسرائيل بمغادرة البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، اليوم (الاثنين)، من السفير الإسرائيلي في بوجوتا جالي داجان، الاعتذار والمغادرة، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس جوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.
ووصف "ليفا" على حسابه على منصة "إكس" تصريحات "داجان" رداً على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".
وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بـاضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
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