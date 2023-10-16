17 % من السعوديين يمتلكون عملات رقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية حديثة لعام 2023 لشركة Triple.A المختصة في تقديمات خدمات وتسهيلات للمتعاملين بالعملات الرقمية أن 17.53 % من السكان في السعودية يمتلكون عملات رقمية، مما يجعلها بذلك في المركز الثالث عالميا من حيث نسبة السكان الذين يمتلكون عملات رقميه بعد الإمارات التي حلت أولا بنسبة 27.6 % وفيتنام ثانيا بنسبة 20.54 %. وحلت رابعا إيران بنسبة امتلاك 13.4 % من سكانها للعملات الرقمية وأمريكا خامسا بنسبة 13.22 %. وفي سياق متصل بين تقرير للعام 2023 مبني على معلومات جمعت من خلال استبيان لعينة إحصائية لموقع Statista المختص بإجراء الإحصاءات أن السعودية حلت في المركز التاسع عالميا بنسبة امتلاك أو تعامل بالعملات الرقمية لـ 23 % من السكان. ملكية العملة الرقمية (%17 من السكان):

مصر: 2.95%

أستراليا: 2.67%

بنجلاديش: 2.43%

إيطاليا: 2.43%

السويد: 1.56%

النمسا: 1.31%

إسرائيل: 1.21%

الدنمارك: 1.16%

النرويج: 1.13%

أيسلندا: 0.94%

المغرب: 4.90%

كولومبيا: 4.81%

إندونيسيا: 4.55%

ألمانيا: 4.19%

كندا: 4.15%

اليابان: 4.13%

الصين: 4.08%

كوريا الجنوبية: 3.98%

المكسيك: 3.39%

إسبانيا: 3.00%

الهند: 7.23%

البرازيل: 6.98%

باكستان: 6.40%

فرنسا: 5.90%

روسيا: 5.87%

نيجيريا: 5.75%

الأرجنتين: 5.56%

المملكة المتحدة: 5.52%

تركيا: 5.46%

كينيا: 4.92%

الإمارات العربية المتحدة: 27.67%

فيتنام: 20.54%

السعودية: 17.53%

إيران: 13.46%

الولايات المتحدة الأمريكية: 13.22%

أوكرانيا: 10.30%

فنزويلا: 10.30%

جنوب أفريقيا: 10.00%

تايلاند: 9.32%

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