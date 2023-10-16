حجز تفاعلي لباقات الصيد والتخييم بمحمية الإمام تركي

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وقدمت المحمية فرصة لزوار المعرض للتعرف على طيور الحبارى النادرة ونماذج حية من نباتات المحمية مع التوعية بالضوابط والمحاذير البيئية وما تصدره المحمية من تصاريح للأنشطة المختلفة تفعيلا لمبادئ الاستدامة.
وأبرزت أنشطة وبرامج السياحة البيئية وعرضت رزنامة الفترة المقبلة الحافلة بالفعاليات مثل الموسم الثالث لشتاء درب زبيدة ومزاد الإبل وأنشطة التخييم.
وسلطت الهيئة الضوء على دور محمية الشمال في نشر ثقافة الصيد المستدام والاحتفاء بتراث هواية الصيد بالطرق التقليدية وارتباطها الوثيق بالقيم الأصيلة وثقافة المجتمع المحلي، وشهد جناح محمية الشمال تفاعلا ملحوظا من الزوار الذين أبدى العديد منهم اهتماما بالتسجيل من خلال شاشات تفاعلية لحجز باقات الصيد والتخييم في الموسم الثاني للمحمية هذا العام.
كما نظمت محمية الشمال للصيد المستدام مسابقة للزوار شهدت إقبالا جماهيريا واسعا وكانت جوائزها 3 صقور مهداة من الهيئة لمحبي المقناص، وذلك في إطار التوعية بأهمية معايير الاستدامة البيئية أثناء ممارسة هواية الصيد التراثية.
وعرضت عبر شاشة عملاقة في جناحها لقطات مصورة تظهر جمال الطبيعة الخلابة في المحمية وما تزخر به من مواقع تاريخية وتنوع أحيائي ونباتي، كما أتاحت عبر شاشات تفاعلية استكشاف أبرز المعالم وأهم المناطق المختلفة في المحمية وما تضمه من بيئات تتنوع بين السهول والأودية والمرتفعات والجبال.
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