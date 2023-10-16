الدفاع المدني يبدأ حملة السلامة في المباني العالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أمس، حملة السلامة في المباني العالية، تشمل جميع المباني العالية القائمة أو المباني قيد الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على الأعمال الوقائية. وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ التجارب على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء في المباني القائمة، وتدريب مختصي السلامة في المباني، والكشف على المنشآت التجارية.

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