منظومة ذكاء اصطناعي بـ «الداخلية» للمراقبة البيئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استعرضت منظومة الذكاء الاصطناعي للمراقبة البيئية، اختتمت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية مشاركتها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بنسخته الخامسة، الذي نظمه نادي الصقور السعودي بمقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023م. واستعرض جناح وزارة الداخلية أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها وطرق الإبلاغ عن المخالفين.

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