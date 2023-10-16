شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تجاوب الملاك.. انتهاء مهلة إخراج الإبل السائبة من منطقة الخنفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم، انتهاء المهلة التي حددتها لملاك الإبل السائبة وغيرها لإخراجها من منطقة الخنفة، واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الزاوية في منطقة الخنفة بالمحمية.

وأشادت الهيئة بتجاوب ملاك الإبل وتعاونهم معها في هذا الجانب، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، وتكاثر الأشجار مما يساعد على التوازن البيئي، ويقلل درجات الحرارة.

التنوع البيولوجي

ويساعد أيضًا في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، ويحمي التنوع البيولوجي للمنطقة.

وأكدت أنها ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل مع انتهاء المهلة اليوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.