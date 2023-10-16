شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث العودة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، ممثلي مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الصومال.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العودة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن وسبل تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

تسهيل حياة اللاجئين

كما ناقشا البرامج المشتركة بين الجانبين لتسهيل حياة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأعرب الوفد الزائر عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان على الدعم المتواصل لبرامج المنظمة الدولية للهجرة، من أجل تحسين حياة اللاجئين والنازحين في مختلف دول العالم.

مشروعات مركز الملك سلمان في اليمن

وفي اليمن نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التدريبي لجراحة العظام في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، خلال المدة من 7 و14 أكتوبر 2023م.

وجرى خلال الحملة تدريب 9 أفراد من الكوادر الصحية اليمنية على تبديل مفاصل الركبة ومفاصل الحوض.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

مساعدات في باكستان وأفغانستان

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 650 حقيبة إيوائية في منطقتي فهياري وليّه بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.550 فردًا، ضمن مشروع تأمين وتوزيع المواد الإيوائية والحقائب الشتوية في باكستان 2023 - 2024م.

كما وزع 24 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الزلزال في مخيم تشاه زدي في مديرية زنده جان بولاية هرات غرب أفغانستان، استفاد منها 375 أسرة بواقع 2.250 فردًا.