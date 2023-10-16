شكرا لقرائتكم خبر عن نوفمبر يسجل أعلى كميات أمطار شديدة الغزارة على المناطق الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد على لسان متحدثه الرسمي حسين القحطاني, أن شهر نوفمبر شهد أعلى كميات أمطار "شديدة الغزارة" في الفترة من عام 1985 ـ 2022م.

ونال النصيب الأكبر مدن المناطق الساحلية للبحر الأحمر "تبوك، مكة المكرمة، عسير، وجازان".

محافظة جدة

بينما كانت محافظة جدة الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار بـ 182 ملم وذلك في نوفمبر الماضي.

وأوضح القحطاني أن المركز يعمل على تزويد الجهات العاملة ميدانياً بالمعلومات والبيانات المهمة لتسهيل مهامهم وخططهم على مدار الساعة.