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محمد الفلاح - موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم في الإمارات

موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم في الإمارات، تستمر استعدادات المنتخبين المصري والجزائري لكأس الأمم الأفريقية 2023 وتصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقيان في مباراة ودية في ستاد هزاع بن زايد.

خاض منتخب مصر مباراة منذ أيام في معسكر الإمارات ضد منتخب زامبيا، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفٍ دون رد، أما مباراة محاربي الصحراء الأخيرة فكانت ضد الرأس الأخضر وفازوا بها بخمسة أهدافٍ مقابل هدف.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، فيما سينافس المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم

تقام مباراة منتخب مصر والجزائر الودية مساء اليوم الإثنين 16 أكتوبر، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، ويوافق أيضا توقيت دول السعودية والكويت وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وستخصص قناة On Time Sport HD 1 لبث المباراة.

يمكنك أيضًا مشاهدة الديربي العربي المنتظر من خلال قناة أبو ظبي الرياضية التي نقلت مباراة منتخب مصر السابقة ضد زامبيا، كذلك من المتوقع حصول شبكة التلفزيون الجزائري على حقوق المباراة، على أن تخصص القناة السادسة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وإنتل سات عبر التردد التالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.



تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد القناة الجزائرية السادسة على نايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد القناة الجزائرية السادسة على إنتل سات

التردد: 12674.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 20740.

التصحيح: 3/4.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة منتخب الجزائر

كشفت مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب المصرى عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر لمواجهة الجزائر التي تقام مساء اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبدالمنعم- على جبر- أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد مصطفى زيزو

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى محمد- محمود تريزيجيه

التشكيل منتخب الجزائر المتوقع لمواجهة مصر

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب الجزائر اليوم لمواجهة المنتخب المصرى في المباراة الودية كالآتي:

حراسة المرمي: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: عيسى ماندي- رامي بن سبعيني- أحمد توبة- يوسف عطال.

خط الوسط: هشام بوداوي- حسام عوار- سفيان فيجولي.

خط الهجوم: محمد أمين عمورة- سعيد بن رحمة- رياض محرز

حكم مباراة مباراة منتخب المصري والجزائر الودية 2023

تقرر إسناد مهمة إدارة المباراة الودية التي تجمع بين المنتخب المصري والجزائرى لطاقم تحكيم الدولى الإماراتي يحيى الملا التي تقام باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، كانت آخر مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في بطولة كأس العرب سنة 2021 بدولة والتي انتهت بالتعادل (1-1).

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر الودية

سيكون البث المباشر لمباراة مصر والجزائر متاحًا عبر الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية من خلال خانة "البث المباشر" واختيار قناة رقم 1.

وبإذاعتها عبر "أون تايم سبورتس" فقد تكون متاحة عبر حساب القناة الرسمي على فيس بوك.

كانت بعثة المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني روي فيتوريا، وصلت إلى دولة الإمارات، يوم الاثنين الماضي، برئاسة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لخوض مباراتين وديتين الأولي أمام منتخب زامبيا والثانية أمام المنتخب الجزائري على ملعب هزاع بن زايد، ضمن الاستعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي تبدأ منتصف الشهر نوفمبر المقبل.

تتجدد المواجهة بين العملاقين مرة أخرى في الإمارات، لكن في إطار ودي استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

كانت آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين في كأس العرب 2021 بقطر، وقبلها كانت الأمور مشتعلة للغاية بين الطرفين في تصفيات كأس العالم 2010 ثم أمم إفريقيا 2010.

لا يُنسى تعليق المعلق حفيظ دراجي على هدف عنتر يحيى المؤهل إلى مونديال جنوب إفريقيا، أو تعليق علي محمد علي على خماسية مصر في تصفيات مونديال 2002.

صحيح أن المباراة هذه المرة تقام في إطار ودي، بيد أنها مهمة للجميع، والكل يترقب إثارة كبيرة معتادة في مواجهة الشقيقين، وما إذا كان هناك تعليق آخر في طريقه للبقاء عالقًا في الذاكرة.