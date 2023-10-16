مقتل شخصَيْن ببروكسل في حادث إطلاق نار

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مراسل العربية مساء الاثنين بمقتل شخصين على الأقل في حادث إطلاق نار في بروكسل، و"فرضية إرهاب مرجحة".

وانتشرت الشرطة البلجيكية بعتادها ومركباتها في بروكسل لمتابعة الحادث.

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