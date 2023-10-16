جامعة جدة تعلن إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 7:56 مساءً

أعلنت جامعة جدة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي، إتاحة القبول في برامج الدراسات العليا الأكاديمية والتنفيذية والمهنية للعام الجامعي 2023-2024، وذلك في الفترة من 12 نوفمبر 2023 إلى 12 ديسمبر 2023. وبيّنت الجامعة أنها تقدم برامج نوعية متوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية؛ بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا. ويشتمل القبول على فتح برامج أكاديمية في: التصميم الداخلي، تصميم الأزياء، علوم الحاسب، الكيمياء الحيوية، اللغة الإنجليزية، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس، وبرامج أخرى مهنية وتنفيذية، تشمل إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، الأمن السيبراني، علوم البيانات، الكيمياء الصناعية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم.. وغيرها. كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون في شطر الطالبات، وتُركِّز على البرامج النوعية المواكبة لسوق العمل.

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