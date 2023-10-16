تأكد غياب "تمبكتي".. الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة مالي في ختام معسكر البرتغال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 أكتوبر 2023, 7:58 مساءً

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب مالي ودياً يوم غد الثلاثاء على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل. ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جملاً تكتيكية متنوعة، بعدها أجرى مانشيني تقسيمة على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، شارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما لم يشارك حسان تمبكتي في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الساق، كما واصل اللاعب "زكريا هوساوي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

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