ولي العهد يحول «وادي أبها» إلى وجهة سياحية عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة «أردارا» بهدف تطوير مشروع «وادي أبها» بمنطقة عسير باكورة مشاريع الشركة؛ لتكون مركزا حضريا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليا وعالميا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيعتمد مشروع «الوادي»، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون م2، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كلم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و17 كلم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.

وستعمل الشركة على تطوير 5 مناطق رئيسة بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة وخيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، إضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.

وتهدف الشركة لتوفير العديد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

ويأتي إطلاق شركة «أردارا» تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول العام 2030، إضافة لانسجامه مع مستهدفات استراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، التي أعلن عنها ولي العهد في عام 2021.

مشروع وادي أبها

يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون م2.

يعتمد على الطابع الهندسي والعمراني.

مستوحى من تراث عسير وتاريخها العريق.

يراعي المشروع معايير الاستدامة.

يهدف لرفع مستوى جودة الحياة.

30 % مساحات خضراء مفتوحة.

16 كلم من الوجهات المائية.

17 كلم من المسارات الرياضية.

تطوير 5 مناطق رئيسة: