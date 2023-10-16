50 ساعة تدريبية حول تنظيم الحشود في الحج والعمرة

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من جهة أخرى أطلقت الجامعة ممثلة في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، برنامجا لتعليم اللغة العربية، وآخر لتدريب معلميها، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين الراغبين من تعلم اللغة العربية واكتساب ثقافتها.
ويتضمن البرنامج حزمة من الحقائب التدريبية المتخصصة بواقع 48 ساعة تدريبية، لأكثر من 100 متدرب ومتدربة من إندونيسيا وهولندا، إذ يجمع البرنامج بين تعليم اللغة العربية وثقافتها في بيئة تعليمية جاذبة، والتعلم الذاتي، وكذلك مشاركة المتعلم في المحادثات والتواصل الشفهي والكتابي، للتعبير عن نفسه ومشاعره وتبادل الآراء، إضافة إلى ممارسة اللغة في المواقف الحياتية المختلفة.
وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن القرني، أن الجامعة تسعى من خلال البرنامج إلى تقديم تعليم متميز للغة العربية موجه للناطقين بغيرها؛ باستخدام أحدث المعايير العالمية والممارسات المثلى في تعلم وتعليم اللغات مع مراعاة كل الفئات العمرية.
برنامج إدارة الحشود تضمن:
- التعريف بمفهوم إدارة الحشود.
- العوامل الآمنة والخطيرة المؤثرة على سلامة الحشود.
- نظريات إدارتها في موسم الحج.
- التطبيق العملي لنظريات الحشود.
- حساب مقدار الكثافة والتدفق.
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