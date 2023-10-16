شكرا لقرائتكم خبر 147 متبرعا بالدم في حملة صندوق الشهداء والمصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إحصائية حملة التبرع بالدم تحت شعار «تبرعك أجرٌ لهم» إلى 147 متبرعا، منذ أن أطلقها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الجمعة الماضي في الرياض، بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم.

وهدفت المبادرة إلى ترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديرا لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن، لاسيما وأنها تأتي ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها للأبطال الشهداء رحمهم الله.

وأوضحت المشرفة على قسم بنك الدم وخدمات نقل الدم بمستشفى الدرعية التجمع الصحي الثالث هبة نوران، أن المبادرة تهدف إلى الوصول للمتبرعين بالدم في أماكن تجمعاتهم ودعم مخزون بنك الدم بمستشفى الدرعية، لاسيما انعكاسها إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمنومين الذين هم بحاجة ماسة لنقل الدم أو أحد مشتقاته، لافتة إلى أن المستفيدين من الحلمة هم المتبرعون بالدم وكذلك المرضى المنومون في المستشفيات ومرضى الأنيميا والأورام ومصابو الحوادث المرورية، مشيرة إلى أنه تم توفير موقع مناسب لاستقبال المتبرعين بالدم وتوفير بيئة جاذبة لهم وبنك دم متنقل مزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية، مما يزيد من إعداد المتبرعين بالدم.