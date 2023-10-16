شكرا لقرائتكم خبر 32 % من المنشآت غير ملتزمة بالاشتراطات البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر سبتمبر الماضي، 5307 جولات رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو 68%، ونسبة غير الملتزمين 32 % ، حيث أوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من 1100 جولة. وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئية للشهر الماضي، عن رصد 1809 حالة عدم التزام في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير عن تصدر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1453 جولة، تبعتها المنطقة الشرقية بـ1064 جولة، وحلت ثالثا الرياض بـ1037 جولة. الجولات الرقابية بالمناطق:

1453 جولة في منطقة مكة.

1064جولة بالمنطقة الشرقية.

1037جولة في منطقة الرياض.

636زيارة للمنطقة الشمالية.

478 جولة في المنطقة الجنوبية.

369 جولة في منطقة جازان.

333 جولة رقابة بالمدينة المنورة.



كانت هذه تفاصيل خبر 32 % من المنشآت غير ملتزمة بالاشتراطات البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.