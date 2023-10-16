رصد 46 مخالفة لمنشآت التدريب الأهلية في سبتمبر

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وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات المرصودة شملت 32 مخالفة لمنشآت تدريبية مرخصة، وذلك بسبب عدم امتثالها للأنظمة المحددة بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، إضافة إلى 14 حالة تدريب لجهات غير مرخصة تمارس نشاطا تدريبيا غير نظامي.
وأكد أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي تتابع المنشآت التدريبية الأهلية المرخصة، حيث تعنى بمراقبة الأداء في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، كما أنها تتابع سوق التدريب والجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة للتدريب، وتعمل على ذلك وفق تسلسل إجرائي وعمليات تتمثل في استقبال البلاغات والشكاوى، ورصد وتصنيف المخالفات في منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، ثم تطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت التدريبية المخالفة.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت خدمة التأكد من نظامية المنشآت التدريبية والدورات المعتمدة، وذلك من خلال قنوات الكترونية عدة، من أبرزها الموقع الالكتروني للمؤسسة، ومنصة منار الالكترونية، وتطبيق «تدريبك».
المخالفات المرصودة:
46 مخالفة إجمالية
32 مخالفة لمنشآت تدريبية مرخصة بسبب:
- عدم امتثالها للأنظمة المحددة بالقواعد التنفيذية
- 14 حالة تدريب لجهات غير مرخصة بسبب:
- ممارستها نشاطا تدريبيا غير نظامي
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