عصام يضيء منزل حكمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رزق ‬المشرف‭ ‬التربوي‭ ‬بإدارة‭ ‬التدريب‭ ‬والابتعاث‭ ‬بتعليم‭ ‬مكة،‭ ‬‭‬وائل حكمي، بمولود‭ ‬اتفق‭ ‬وحرمه‭ ‬على‭ ‬تسميته‭» ‬عصام»‭.‬ يتلقى حكمي التهاني والتبريكات من الأقارب والزملاء، إذ وعدهم بوليمة دسمة بهذه المناسبة. سائلين‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يجعله‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬السعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يكتب‭ ‬له‭ ‬الصلاح‭ ‬والتوفيق‭.

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