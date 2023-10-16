شكرا لقرائتكم خبر لحظات فارقة في تاريخ الفن التشكيلي بمعرض «من حولهم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوثيق أولى خطوات تشكيل المشهد الفني في المملكة، افتتح معهد مسك للفنون - التابع لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» - معرض «من حولهم»، بمشاركة 20 فنانا من رواد الفن التشكيلي السعودي الذين يعرضون أعمالهم الفنية في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، وذلك حتى السابع من مارس المقبل.

ويصاحب المعرض مجموعة من الدورات التدريبية والجلسات الحوارية التي يشارك في إثرائها مجموعة من رواد الفن التشكيلي، حيث ويأتي المعرض انطلاقا من دور المعهد في المساهمة في غرس ثقافة الوعي والتشجيع على عملية التوثيق في قطاع الفنون والثقافة.

ويسلط المعرض الضوء على اللحظات الفارقة في تاريخ الفن التشكيلي السعودي، والتي تبرز من خلال أعمال الفنانين المشاركين التي شكلت دورا محوريا لبروز هوية الفنون البصرية محليا خلال الفترة من 1959م وحتى 1989م، حيث استمد الفنانون إلهامهم من محيطاتهم التي نشؤوا فيها، ما شكل رؤية إبداعية للمناظرة الطبيعية والمناطق الحضرية والعمارة التقليدية للكثير من المظاهر في المملكة.

يذكر أن معرض «من حولهم» يمكن حضوره في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، كما يمكن الوصول إليه افتراضيا من خلال الموقع الالكتروني لمعهد مسك للفنون.

تشكيليون يشاركون في المعرض:

الدكتور محمد الرصيص

الدكتور فؤاد مغربل

أحمد فلمبان

سعد المسعري

صفية بن زقر

طه الصبان

عبد الجبار اليحيى

عبدالحليم رضوي

عبد الحميد البقشي

عبدالرحمن السليمان

عبد الستار الموسى

عبدالعزيز الحماد

عبدالله الشلتي

عبدالله الشيخ

عبدالله حمّاس

علي الرزيزاء

محمد السليم

محمد المنيف

منيرة موصلي

يوسف جاها