تنافس ملهم للموهوبين في أولمبياد الذكاء الاصطناعي

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وأكد الزهراني أن انطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي يشكل بيئة تنافسية ملهمة للطلبة الموهوبين والموهوبات، ومرحلة إبداعية محفزة تصقل مهاراتهم المعلوماتية البرمجية؛ ويأتي نتاجا للدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة للاهتمام بالتعليم بكافة مؤسساته وشرائحه تحقيقا للرؤية الطموحة للمملكة 2030؛ منوها بالطلبة المتميزين والسعي في نشر ثقافة البرمجة التنافسية لبناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن الأولمبياد، مسابقة تنافسية يشارك فيها 300 ألف طالب وطالبة في المملكة للوصول للمراكز المتقدمة عالميا وتقنيا، وتتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات وتحليلها وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم.
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