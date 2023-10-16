مؤتمر إثراء الإبداعي يشجع على إيجاد حلول مبتكرة

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ويعنى المؤتمر الذي تنطلق فعالياته في الأول من نوفمبر المقبل لمدة أربعة أيام، بمفاهيم الإبداع وتقاطعاته مع مختلف المجالات وعرض الرؤى والتأملات حول مفهوم «المدى» بصفته موضوعا أساسيا للمؤتمر، إضافة إلى التصميم الجرافيكي وتصميم الأزياء.
ويشهد المؤتمر إقامة 8 ورش عمل متخصصة و 12 لقاء؛ لتسليط الضوء على المبدعين وتشجعهم على التفكير الإبداعي والابتكار لإيجاد حلول لأبرز التحديات في هذا المجال، كما يقدم برنامجا بعنوان «يوم بصحبة خبير» الذي يهدف لإعطاء الزوار فرصة لقضاء يوم مع خبير، والتعرف عن قرب على كيفية عمله وأسباب نجاحه.
ويستعرض المؤتمر من خلال أربعة معارض مصاحبة، أعمال خريجي كليات التصميم والعمارة في أرجاء العالم العربي، وعرض المشاريع والتجارب للمشاركين في مختبر الأفكار، إضافة إلى عرض الأعمال الفائزة في تحديات تنوين، ومعرض عالمي يضم مجموعة مختارة من أعمال مصممين وفنانين محترفين من مختلف دول العالم.
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