العلا تتوج بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت العلا بجائزة «أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط، حيث تسهم الجائزة في تعزيز مكانة الواحة التاريخية كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة في المنطقة.

وحضر الحفل، المقام أمس الأول في دبي، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، برفقة عدد من ممثلي الهيئة.

وتعكس الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لحماية الموروث الثقافي والطبيعي الفريد للمنطقة من خلال مجموعة من مبادرات التطوير المستدامة والشاملة.

ويسلط هذا التكريم الضوء على مكانة العلا البارزة والتزامها بتعزيز السياحة وحماية الإرث التاريخي للمدينة القديمة.

وتعد العلا التي تقع في شمال غرب المملكة، مكانا للمرور ومفترقا لطرق التجارة منذ القدم، وموطنا للحضارات المتعاقبة التي نقشت حياتها في المناظر الطبيعية وتركت عددا من الآثار التي تعكس طرق الحياة وقتها.

من المواقع الأثرية والتاريخية في العلا: