شكرا لقرائتكم خبر العلا تتوج بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحضر الحفل، المقام أمس الأول في دبي، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، برفقة عدد من ممثلي الهيئة.
وتعكس الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لحماية الموروث الثقافي والطبيعي الفريد للمنطقة من خلال مجموعة من مبادرات التطوير المستدامة والشاملة.
ويسلط هذا التكريم الضوء على مكانة العلا البارزة والتزامها بتعزيز السياحة وحماية الإرث التاريخي للمدينة القديمة.
وتعد العلا التي تقع في شمال غرب المملكة، مكانا للمرور ومفترقا لطرق التجارة منذ القدم، وموطنا للحضارات المتعاقبة التي نقشت حياتها في المناظر الطبيعية وتركت عددا من الآثار التي تعكس طرق الحياة وقتها.
من المواقع الأثرية والتاريخية في العلا:
- الحِجر النبطية، وتعد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة.
- جبل عكمة الذي تزينه مئات النقوش الصخرية بمختلف اللغات القديمة.
- البلدة القديمة وتضم 900 منزل من الطوب الطيني تم تطويرها منذ القرن الـ12.
كانت هذه تفاصيل خبر العلا تتوج بجائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية
في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.