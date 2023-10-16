تعاون مع مرواس في مجال التعليم والتدريب الموسيقي

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وجرت مراسم التوقيع بالمركز السعودي للموسيقى في مدينة الرياض، حيث مثل الهيئة رئيسها التنفيذي باول باسيفيكو، في حين مثل الشركة رئيستها التنفيذية ندى التويجري.
وتضمنت الاتفاقية مجالات عدة للتعاون، من أبرزها التعاون في مجال التعليم الموسيقي، الذي يشتمل على صناعة المحتوى، وتقديم دورات تدريبية وتعليمية متخصصة بمجال الإنتاج الموسيقي، وبناء معايير للدورات التدريبية المختصة في هذا المجال، ومن بينها الهندسة الصوتية، إضافة إلى التفاهم حول تطوير مبادرات للإنتاج الموسيقي، واكتشاف وتطوير المواهب الموسيقية السعودية إقليميا وعالميا، واستقطاب المدربين المحليين والعالميين لتقديم دورات تدريبية احترافية تدعم هذه المواهب.
كما تضمنت الاتفاقية التفاهم حول توعية صناع الموسيقى بحقوق الملكية الفكرية، وبناء قاعدة بيانات شاملة للأفراد والكيانات الموسيقية، وتحقيق الترابط والتكامل في البيانات والمعلومات لتمثل قاعدة مرجعية للمستفيدين في قطاع الموسيقى.
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