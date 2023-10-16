فيديو ترويجي بإنتاج عالمي لفعاليات موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق موسم الرياض بنسخته الرابعة الفيديو الترويجي بعدد من المشاهد التي توثق مناطقه وفعالياته، إضافة إلى النزال العالمي المرتقب ضمن حفل افتتاحه في 28 أكتوبر الحالي.

ويتميز الفيديو الترويجي بعالميته في الإنتاج الذي استغرق 75 يوما في لوس أنجلوس، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن، ومشاركة أيقونة الملاكمة العالمية مايك تايسون الذي يعد شريكا في أول ناد متخصص للملاكمة في بوليفارد سيتي.

ويسهم الفيديو في إظهار التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة.