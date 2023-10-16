شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مواطنين لترويجهم المخدرات في الطائف والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف على 3 مواطنين لترويجهم في مركبة يقودها أحدهم 10,784 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

مكافحة المخدرات في السعودية

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وضُبط بحوزته مبلغ مالي، موضحة أنه أوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ولفتت إلى أن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.