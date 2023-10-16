شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود السعودية في حماية المرأة والطفل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان بالجوف تحت رعاية رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ندوة تستهدف ثقافة حقوق الإنسان والقيم في المجتمع السعودي.

واستعرضت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة منيرة العصيمي في ورقة عمل، جهود المملكة على المستوى الوطني في حقوق الإنسان، مستعرضةً أبرز الأرقام لجهود الهيئة في استقبال ومعالجة البلاغات والزيارات الميدانية للسجون ودور التوقيف ودور رعاية الفتيات وقيام الهيئة بدراسة 12 نظام قائم.

جهود السعودية في حماية الطفل والمرأة

وتحدث عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر المهيزع عن حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، تناول فيها جهود المملكة في حماية الطفل والمرأة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع عبر العديد من التشريعات التي شأنها أن تعزز من دورها في المجتمع.

بينما تناولت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان في ورقة عمل بعنوان الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان، سردًا زمنيًا حول اهتمام القيادة في صون حقوق الإنسان في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وما ترجمته رؤية السعودية 2030 عبر البرامج التي تعزز حماية وحقوق الإنسان.

كما استعرضت ما سجلته المملكة من مائة إصلاح تاريخي، منها الحق في التنمية والرعاية الاجتماعية، والحق الصحي الذي تمثل في رعاية المواطنين والمقيمين وإنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، وإنشاء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وإنشاء هيئة الصحة العامة.

مبادرة أولوية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة

أيضا تناولت إطلاق مبادرة أولوية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في المنشآت الصحية، والحق في التعليم والتدريب، والحق في العمل وحقوق العمال، والحق في القضاء والعدالة الجنائية عبر مبادرات وإصلاحات منها إعلان منظومة التشريعات.

هذا بالإضافة إلى مشروع العقوبات التعزيرية ومشروع نظام المعاملات المدنية ونظام الأحوال الشخصية ونظام شؤون الأسرة ونظام الإثبات، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.