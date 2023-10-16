شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وضع محمد صلاح علم فلسطين على كتفه في مباراة مصر والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت منذ قليل صورة للنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الجدل بين الجماهير قليلا.

حقيقة صورة صلاح بعلم فلسطين

وانتشر صورة لـ قائد منتخب مصر، يضع علم فلسطين على كتفه، ليؤكد الجماهير أنه فعل بذلك عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ضد الجزائر منذ قليل

وبعد القليل من البحث تبين أن الصورة التي تداولها الجميع منذ قليل لمحمد صلاح غير حقيقية، وليست عقب مباراة مصر والجزائر من الأساس، وإنما تعود الصورة إلى مباراة فريق ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية، والعلم الذي يضعه محمد صلاح عقب هذه المباراة فهو علم مصر وليس فلسطين، ولكن قام أحدهم بتعديل ألوان العلم.

صورة غير حقيقية

نتيجة مباراة مصر والجزائر

تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر منذ قليل، بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

احرز حمدي فتحي هدف التقدم لمنتخب مصر، وعادل إسلام سليماني النتيجة لمنتخب الجزائر في الوقت القاتل.